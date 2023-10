Latécoère embarque sur le D328eco de Deutsche Aircraft

Latécoère annonce avoir été choisi par Deutsche Aircraft pour fournir les six portes du D328eco : la porte passagers, la porte de service, la porte cargo, les deux portes de secours et une trappe.



Le bureau d'étude français du groupe va travailler avec Deutsche Aircraft sur la transition de la phase de conception 2D vers 3D. La production sera ensuite assurée en Europe.



Latécoère indique que les premières portes seront livrées à l'usine de production de Deutsche Aircraft à Leipzig au milieu de l'année 2025.



« Les portes sont des éléments complexes et essentiels de la construction aéronautique, l'expérience de Latécoère et sa position exceptionnelle sur le marché des portes sont des atouts majeurs pour notre programme D328eco. A travers ce contrat, nous sommes sur le point de finaliser une chaîne d'approvisionnement entièrement robuste qui répond à nos critères d'efficacité opérationnelle et soutient notre stratégie durable à long terme avec l'inclusion de Latécoère à notre portefeuille de partenaires industriels », annonce Maximilian Fahr, Vice-Président Supply Chain chez Deutsche Aircraft.



(Image © Deutsche Aircraft)