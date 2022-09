La solution de conversion cargo intermédiaire d'A330 d'Avensis certifiée par l'EASA

L'EASA vient de délivrer un STC (certificat de type supplémentaire) à la société britannique Avensis pour sa solution de conversion intermédiaire MEDIUS destinée à l'Airbus A330.



Cette solution P2F est plus lourde qu'une simple conversion temporaire puisque qu'Avensis propose de transformer l'intégralité de la cabine en compartiment fret de classe E ou F.



Cette modification comprend l'introduction d'une barrière de séparation entre la cabine et l'équipage (y compris pour les membres surnuméraires) et apporte des modifications au système de contrôle environnemental (ECS) et au système de détection de fumée (SDS). Cette solution reste cependant réversible.



Avensis a également révélé que la compagnie TAP Air Portugal était son premier client pour les besoins de sa division TAP Air Cargo. La compagnie portugaise a d'ailleurs contribué à la certification de cette solution via sa division MRO TAP M&E.