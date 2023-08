La République tchèque se met au système H-1 pour remplacer ses vieux hélicoptères soviétiques

Prague a réceptionné ses deux premiers hélicoptères d'attaque AH-1Z Viper le 26 juillet, des appareils qui constitueront à terme une flotte de 20 hélicoptères du système H-1 de Bell Textron.



La République tchèque attend en effet encore 8 AH-1Z ainsi que 10 hélicoptères utilitaires UH-1Y Venom (appui-feu rapproché et logistique). Ils remplaceront les vieux hélicoptères Mi-24V/35 de conception soviétiques de la Force aérienne tchèque qui seront retirés officiellement dès le mois de septembre à l'occasion d'une cérémonie organisée durant les Journées de l'OTAN à Ostrava. Deux autres Viper, ainsi que les deux premiers Venom sont attendus dans les prochaines semaines.



« La livraison des premiers hélicoptères américains est un moment important pour la modernisation de l'armée, elle fait entrer l'armée de l'air héliportée dans le 21e siècle. De cette façon, nous nous débarrassons de notre dépendance vis-à-vis de la technologie russe et passons à une plate-forme occidentale moderne fournie par un allié important », a annoncé la ministre de la Défense de la République tchèque Jana Cernochová lors de la livraison des premiers Viper.



Prague avait commandé 12 hélicoptères du système H-1 en 2019 mais 8 exemplaires supplémentaires ont été offerts gratuitement par les États-Unis l'année dernière en récompense de son aide à l'Ukraine. Ces derniers sont des hélicoptères modernisés qui étaient précédemment utilisés par le Corps des Marines des États-Unis (USMC). À noter que l'armée de l'air tchèque recevra logiquement également des missiles AGM-114 Hellfire et AGR-20 APKWS, ainsi que des roquettes et des munitions pour canons et mitrailleuses.



La République tchèque est le dernier pays client identifié pour les hélicoptères H-1 de Bell après Bahreïn, même si la Slovaquie s'est vue proposer des AH-1Z en mars dernier. Les livraisons des AH-1Z Viper et des UH-1Y Venom de l'armée américaine ont quant à elle été conclues l'année dernière, marquant la fin de la longue histoire de la production des hélicoptères Cobra et Huey pour les États-Unis.



(Photo © Ministère de la Défense de la République tchèque)