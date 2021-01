La production des Dash 8-400 bientôt suspendue

Faute de nouveaux contrats, De Havilland Canada (DHC) sera contraint de suspendre la production du programme Q400 à la fin de l'année. La backlog de l'avion régional ne comprend plus que 19 appareils restant à livrer et l'avionneur canadien n'a pas enregistré de nouveau contrat ferme depuis celui d'Air Tanzania en octobre 2019.



La société Conair vient bien de commander 11 exemplaires supplémentaires à DHC pour les transformer en bombardier d'eau (Q400AT) mais ces appareils ont été acquis auprès du fonds HEH Hamburger EmissionsHaus. Il s'agit d'anciens appareils opérés par la défunte compagnie Flybe.



Par ailleurs, la lettre d'intention annoncée lors de la dernière édition du Dubai Airshow concernant six exemplaires neufs destinés à la création d'une nouvelle compagnie aérienne au Ghana n'a pas été matérialisée.



Pour rappel, Bombardier avait cédé le programme du biturbopropulseur régional Q400 à Longview Aviation Capital, maison mère de DHC, pour 300 millions de dollars en juin 2019.



