La nouvelle motorisation du B-52 au banc d'essai

Rolls-Royce a lancé les essais du moteur F130 dans son installation d'essai extérieure situé au Stennis Space Center de la NASA le 1er mars. Il s'agit d'une première, car le motoriste teste cette fois ses F130 dans une double nacelle, c'est à dire dans la configuration réelle des moteurs du B-52.



Ces essais se concentreront sur le flux aérodynamique par vent de travers et devront confirmer le bon fonctionnement du système de commandes numériques des moteurs.



Rolls-Royce a aussi indiqué que les premiers résultats des essais ont été très positifs, avec des données de test supplémentaires à analyser au cours des prochains mois.



Pour rappel, le F-130 est la version militaire du réacteur BR700 de Rolls-Royce, un moteur déjà présent sur les Global 6000 et Gulfstream V de l'USAF.



Le motoriste britannique va produire plus de 600 réacteurs F130 aux États-Unis pour remplacer les TF33-PW-103 de Pratt & Whitney, motorisation d'origine des B-52H Stratofortress. Cette remotorisation va notamment réduire la consommation de carburant du B-52 et augmenter son autonomie (et donc ses besoins en ravitailleurs), tout en faisant considérablement baisser ses coûts de maintenance.



Rolls-Royce promet même qu'une fois installé sous aile, le F130 pourra y rester jusqu'à la fin de vie du B-52, c'est-à-dire durant 30 ans. Les deux premiers B-52 entièrement modifiés devraient être livrés à l'USAF à la fin de l'année 2025 pour subir une campagne d'essais au sol et en vol. Le premier lot de B-52 opérationnels est quant à lui livrable d'ici la fin de 2028, avec la totalité de la flotte devant être modifiée pour 2035.



(Photo © Rolls-Royce)