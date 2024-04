Lufthansa annonce que sa nouvelle classe affaires sera en service à partir du 1er mai. Elle est actuellement installée sur trois Airbus A350 de la flotte de la compagnie.



Le premier A350 équipé lancera le nouveau produit sur la liaison Munich - Vancouver. Il desservira également régulièrement Toronto. Au fur et à mesure que de nouveaux appareils équipés seront mis en service, les passagers à destination de Chicago et Montréal pourront également en profiter - dès cet été.



La compagnie allemande indique que les voyageurs pourront visualiser la cabine dans l'outil de réservation et choisir l'une des cinq options de configuration qu'offre le produit, alors que des photos apporteront davantage d'informations.



Ils pourront savoir s'ils profiteront de la cabine Allegris ou de la version « classique » de la classe affaires trois semaines avant leur vol.



(Photo © Lufthansa)