L'hélicoptère de transport lourd CH-53K King Stallion peut désormais entrer en service

Le Corps des Marines des États-Unis (USMC) a validé la capacité opérationnelle initiale (IOC) de l'hélicoptère de transport lourd CH-53K King Stallion de Sikorsky (groupe Lockheed Martin) le 22 avril, une dernière étape avant sa mise en service prévue un peu plus tard cette année.



Le successeur du CH-53E a ainsi été testé dans des conditions opérationnelles intensives avec un escadron de quatre exemplaires, avec du personnel prêt au combat, ainsi qu'avec un véritable soutien (pièces de rechange, soutien à la réparation et un programme de formation en place) afin d'être totalement conforme avec un vrai déploiement à travers le monde. Il totalise désormais plus de 3 000 heures de vol dans une gamme de scénarios de mission, y compris des environnements extrêmement froids et chauds.



"Cette déclaration est un vote de confiance de la part des dirigeants du Corps des Marines et démontre le rôle essentiel du CH-53K, donnant aux forces plus de portée et d'agilité pour effectuer du transport d'assaut lourd de véhicules blindés, d'équipements et de personnel. Cette capacité est essentielle dans la région Indo-Pacifique et dans le monde entier », a déclaré le président de Sikorsky, Paul Lemmo.



L'hélicoptériste américain vient par ailleurs de se voir notifier un contrat de plus de 27 millions de dollars il y a quelques jours pour préparer la montée en cadence de la production qui atteindra les 24 exemplaires par an à partir de 2026. Le Corps des Marines des États-Unis dispose aujourd'hui de six exemplaires. Le Corps des Marines des États-Unis prévoit de recevoir un total de 227 hélicoptères CH-53K, un contrat évalué à plus de 23 milliards de dollars. La production en série doit démarrer en novembre prochain.



(Photo © USMC)