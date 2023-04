L'Autriche proche d'une décision sur le remplacement de ses C-130 Hercules ?

C-130J Super Hercules de Lockheed Martin ou KC-390 Millennium d'Embraer ? Quelques jours seulement après avoir confirmé officiellement vouloir remplacer ses trois avions de transport militaires C-130K vieillissants, Vienne semble vouloir avancer rapidement dans les discussions avec les avionneurs directement concernés.



Une délégation autrichienne s'est ainsi rendu au Brésil pour participer au salon LAAD Defence & Security à Rio de Janeiro pour négocier un éventuel accord avec Embraer. L'Autriche avait également participé à une réunion des utilisateurs du C-390 au Portugal fin mars.



Le ministère autrichien de la Défense avait annoncé début avril vouloir acquérir quatre ou cinq appareils de transport tactique, avec une capacité d'emport allant jusqu'à 20 tonnes de chargement et la possibilité de pouvoir ravitailler d'autres appareils en vol. Seuls les C-130J et KC-390 peuvent aujourd'hui satisfaire les besoins exprimés par l'armée de l'air autrichienne (Österreichischen Luftstreitkräfte).



Les C-130K autrichiens avaient quant à eux été acquis en 2003 auprès de la Royal Air Force, puis modernisés par Marshall Aerospace and Defence Group au Royaume-Uni (Cambridge) dix ans plus tard. Produits dans les années 80, leur vie opérationnelle peut théoriquement aller jusqu'au milieu des années 2030. Le ministère autrichien de la Défense pourrait commander ses nouveaux avions de transport militaires au début de l'année prochaine.



Pour rappel, le C-390 Millennium d'Embraer a déjà remporté trois victoires en Europe face au C-130J Super Hercules de Lockheed Martin : au Portugal (cinq exemplaires commandés, un livré), en Hongrie (deux exemplaires livrables à partir du deuxième trimestre 2024) et aux Pays-Bas (5 exemplaires livrables à partir de 2026).



(Photo © Bundesministerium für Landesverteidigung)