L'Airbus A340-600 reprend du service chez Lufthansa

Le premier des cinq A340-600 qui seront remis en service chez Lufthansa a effectué une première rotation commerciale le 14 mars, reliant Francfort à Washington-Dulles.



L'appareil (MSN 846, D-AIHT) n'avait pas réalisé de vol de transport de passagers depuis près de deux ans, étant stocké durant la période chez Tarmac Aerospace à Teruel (Espagne). Le quatre autres A340-600 de la compagnie allemande à être réactivés seront D-AIHI, D-AIHP, D-AIHU et D-AIHV. Tous ces avions sont configurés en quadriclasses et viendront ainsi renforcer le programme été de Lufthansa, en particulier depuis la base secondaire de la compagnie à Munich.



Ces A340-600 sont les seuls à reprendre du service en Europe, Iberia et Vigin Atlantic s'étant définitivement séparés de leur flotte après le déclenchement de la pandémie en 2020.



Lufthansa alignait pour sa part 17 A340-400 en mars 2020. La compagnie allemande avait mis vente 12 exemplaires en juin 2021 ne souhaitant plus opérer avec ce type de gros-porteurs quadriréacteurs à l'avenir.



Lufthansa avait réceptionné son premier A340-600 en 2003. Son dernier est quant à lui arrivé en flotte en 2009. Elle a opéré avec 24 exemplaires de cet appareil motorisés avec des Trent 500 de Rolls-Royce. Plusieurs d'entre eux ont déjà été démantelés après avoir été opérés pendant 10 ans.



(Photo © Lufthansa)