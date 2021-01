L'aéroport de Francfort Main est revenu au niveau de 1984

L'aéroport de Francfort-sur-le-Main, hub principal de la compagnie allemande Lufthansa, a accusé une chute de son trafic de 73,4% l'année dernière, soit 18,8 millions de passagers accueillis dans ses terminaux seulement. Ce niveau de trafic est comparable à celui connu par la plateforme en 1984. Le fret n'a par contre reculé que de 8,3% en 2020, à 14,9 millions de tonnes.



Fraport a précisé que le nombre de mouvements était en recul de 58,7% sur la période, avec 212 235 décollages et atterrissages en 2020.



Le gestionnaire de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main a également indiqué qu'il ne s'attendait pas à une reprise du trafic conséquente en 2021, tablant même sur une nouvelle « année difficile » avec seulement entre 35 et 45% du niveau de trafic de 2019.



À l'instar de nombreux aéroports européens, le trafic du principal aéroport d'Allemagne s'était presque complètement arrêté entre les mois d'avril et juin (baisse de plus de 98% en glissement annuel). Après une timide éclaircie estivale, la baisse a de nouveau dépassé les 80% en décembre, alors que l'Europe est frappée par une nouvelle vague de la pandémie.



Fraport avait annoncé début août qu'il projetait de supprimer entre 3000 à 4000 postes, soit 15% de ses effectifs.



