Jeju Air s'intéresse aussi aux taxis volants

Jeju Air s'est associée à cinq autres entreprises pour participer en tant que consortium à un concours organisé par le gouvernement sud-coréen pour un programme Urban Air Mobility (UAM) dont l'objectif est de disposer d'un système de taxis volants commercialement opérationnel d'ici 2025.



La low-cost sud-coréenne a rejoint le fabricant britannique Vertical Aerospace, le raffineur de pétrole sud-coréen GS Caltex, l'application de taxi Kakao Mobility, l'opérateur de réseau mobile LG Uplus et la société coréenne de drones Pablo Air pour soumettre leur proposition au « K-UAM Grand Challenge », organisé par le ministère des Transports.



GS Caltex réaffectera certaines de ses stations-service pour construire des plates-formes où les eVTOL pourront décoller et atterrir, tandis que Pablo Air mettra en place un système de contrôle des opérations.



Le consortium sud-coréen a officiellement pris forme le 10 mai dernier et prévoit d'effectuer les vols d'essai du premier prototype courant 2023. Dans la répartition des tâches, Jeju Air supervisera les opérations du projet tandis que Vertical Aerospace fournira des aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical VX4. Cet eVTOL est conçu pour quatre passagers et un pilote, il doit être testé en vol cet été.



Vertical Aerospace a décroché deux commandes importantes depuis un an, bien que provisoires, en provenance d'American Airlines pour un maximum de 250 unités et du bailleur Avolon pour un maximum de 500, dont certaines sont destinées à la compagnie britannique Virgin Atlantic ainsi qu'à AirAsia.



