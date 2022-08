IAG prend 20% de la compagnie espagnole Air Europa

Le groupe IAG, propriétaire des compagnies aériennes Iberia et British Airways, vient de prendre une participation de 20% dans Air Europa. Cette opération a été réalisée via la conversion du prêt de 100 millions d'euros contracté par Globalia en mars dernier pour une durée de sept ans. Elle avait été annoncée il y a quelques mois.



Cette prise de participation minoritaire a pu être réalisée à condition qu'Iberia n'intervienne pas dans la gestion d'Air Europa et que les deux compagnies aériennes continuent à fonctionner comme des rivales.



Iberia tante toujours d'obtenir les autorisations nécessaires pour acquérir l'intégralité d'Air Europa, en particulier auprès de l'UE. La conversion du prêt en 20% du capital a eu lieu avec l'aval du gouvernement espagnol, alors que l'État reste de très loin le principal créancier de la compagnie aérienne privée avec près d'un milliard d'euros de soutien.



Le groupe IAG était en discussion avec le groupe Globalia pour reprendre l'intégralité d'Air Europa dès novembre 2019, un projet repoussé puis abandonné à cause des conséquences de la crise sanitaire et l'ouverture d'une enquête approfondie sur l'accord par la Commission européenne.



