IAG et Globalia divisent par deux le prix de vente d'Air Europa

IAG et Globalia se sont entendus sur un amendement de leur accord de novembre 2019, concernant l'acquisition par le groupe hispano-britannique d'Air Europa. Celui-ci a divisé par deux le montant dont Iberia devra s'acquitter pour racheter sa rivale espagnole, qui passa d'un milliard d'euros à 500 millions d'euros. Le versement sera par ailleurs effectué au sixième anniversaire de la finalisation de l'acquisition.



Celle-ci devrait intervenir au cours du second semestre 2021. Iberia doit encore négocier avec la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) certains termes non-financiers associés au prêt de 475 millions d'euros qu'elle a consenti à Air Europa en novembre 2020. Par ailleurs, l'accord doit encore être approuvé par la Commission européenne.



IAG reste convaincu que cette acquisition est importante stratégiquement puisqu'elle renforcera le hub de Madrid face aux autres grands hubs européens et donnera des opportunités intéressantes de croissance du réseau. D'un point de vue financier, elle devrait être rentable dès sa première année pleine et générer d'importantes synergies - à un niveau similaire à celui envisagé avant la crise à partir de 2026. Le groupe estime par ailleurs qu'elle interviendra à un moment-clef où la reprise du transport aérien devrait être bien engagée, grâce au déploiement de la vaccination.



En 2019, Air Europa avait généra un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros et un bénéfice avant impôts de 42 millions d'euros. Elle avait également transporté 13,1 millions de passagers, un chiffre qui s'est effondré de 70% en 2020 en raison de la crise covid. Sa flotte compte 52 appareils (tous en leasing sauf un), contre 68 fin 2019.



(Photo © Globalia)