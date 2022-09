Heart Aerospace présente son nouvel avion électrique et embarque Saab et Air Canada

Heart Aerospace a présenté son nouveau concept d'avion régional électrique, l'ES-30, et annoncé avoir trouvé deux partenaires stratégiques et financiers avec Saab et Air Canada.



L'ES-30 est une évolution de l'ES-19 sur lequel Heart Aerospace travaillait jusqu'alors. Capable de transporter trente passagers (sur des rangées de 2+1) au lieu de dix-neuf, il devrait pouvoir parcourir 200 km avec sa seule motorisation électrique mais il sera également équipé de générateurs hybrides de réserve pouvant utiliser du carburant durable d'aviation, qui, s'ils sont utilisés, porteront l'autonomie à 400 km. Elle sera encore doublée si l'appareil n'embarque que 25 passagers. La charge des batteries lithium-ion devrait prendre entre 30 et 50 minutes.



Le concept a intéressé Air Canada et Saab. La compagnie aérienne comme l'avionneur suédois ont décidé d'investir 5 millions de dollars pour acquérir une participation dans Heart Aerospace. Air Canada s'est également engagée à acquérir une trentaine d'exemplaires de l'appareil qui doit entrer en service en 2028. Elle compte le placer sur des liaisons régionales et des services de navette d'apport actuellement assurés par des biturbopropulseurs.



L'ES-19 avait déjà remporté des engagements, dont beaucoup ont été confirmés pour l'ES-30. Parmi les clients se comptent United Airlines et le groupe Mesa Air, Braathens Regional Airlines, Icelandair et SAS (qui comptera un membre au conseil de surveillance). Les lettres d'intention couvrent à ce jour la livraison de 96 ES-30 (hors options). La société de leasing Rockton vient également tout juste de s'engager pour jusqu'à quarante appareils.



(Image © Heart Aerospace)