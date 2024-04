(MRO Americas) AFI KLM E&M a remporté un contrat auprès d'Hawaiian Airlines pour fournir du soutien équipements pour la flotte de Boeing 787-9 de la compagnie américaine.



Le contrat a une validité de dix ans, prolongeable deux ans supplémentaires. Il couvre la future flotte de douze appareils de la compagnie (avec 8 autres en option), avec des livraisons s'étalant jusqu'en 2027.



Le premier 787-9 de la compagnie aérienne basée à Honolulu a été livré en février.



AFI KLM E&M offrira un service de réparation et de pooling pour ces appareils et fournira sa solution Prognos pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des opérations.



Pour rappel, la compagnie hawaïenne a choisi GE Aerospace pour motoriser ses Dreamliner.



(Photo © Hawaiian Airlines)