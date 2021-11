Gulf Air confie ses CFM56-5B à AFI KLM E&M

(Dubai Airshow 2021) Gulf Air a signé un nouveau contrat avec AFI KLM E&M, portant sur le support complet de ses moteurs d'Airbus A320.



Les services ainsi couverts comptent notamment les visites en atelier, l'ingénierie de la flotte, la surveillance des opérations et le support des pièces de rechange. Les moteurs profiteront également de la solution de maintenance prédictive Prognos for engines.



Cliente d'AFI KLM E&M depuis 2008, la compagnie profitait déjà des services de support composants pour sa flotte d'A320.



« C'est un signal fort de notre ambition de nous développer au Moyen-Orient et en Afrique sur l'ensemble de nos services MRO et en particulier nos services de support moteur, ce qui nous permet de répondre rapidement à la demande de manière appropriée », souligne Pierre Teboul, SVP Commercial d'AFI KLM E&M.



(Photo © AFI KLM E&M)