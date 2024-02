Global Airlines repousse le lancement de ses opérations

Global Airlines est contrainte de repousser le lancement de ses opérations au second semestre 2024 - au lieu du printemps -, en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et avec ses partenaires.



Elle espère donc toujours faire voler son premier Airbus A380 avec des passagers cette année, mais ajuste ses projets. Elle pourrait en effet débuter en proposant des vols charters avant de lancer ses vols réguliers



La compagnie britannique ambitionne de proposer uniquement des vols en Airbus A380 depuis le Royaume-Uni. Un appareil a déjà été sécurisé. Acquis auprès du loueur Doric et anciennement exploité par Singapore Airlines, il porte actuellement l'immatriculation 9H-MIP (MSN 6) et est stocké à Tarbes. C'est l'appareil qu'HiFly avait elle aussi proposé sur le marché de la location, avec la livrée militant pour la préservation des récifs coralliens.



Pour accélérer son entrée en service, Global Airlines a d'ailleurs conclu en octobre dernier un partenariat avec HiFly, qui opérera initialement l'appareil en son nom et lui fera profiter de son expérience autour de la maintenance et des exigences techniques.



L'appareil doit par ailleurs être réaménagé pour adopter une cabine dessinée par Factorydesign et installée par JETMS.



(Photo © Global Airlines)