GAMECO et COMAC se lancent dans un programme de conversion P2F de l'ARJ21

GAMECO (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited) s'est associée à l'avionneur chinois COMAC pour le démarrage du premier programme de conversion P2F de l'ARJ21 dont YTO Cargo Airlines, basée à Hangzhou, sera la compagnie de lancement.



Les deux premiers appareils ARJ21-700 à convertir (MSN 109 et 112) sont âgés de moins de 4 ans et issus de la flotte Chengdu Airlines, une filiale de COMAC.



Ils rejoindront la flotte existante de YTO Cargo Airlines - une filiale d'Alibaba - composée de quatre 737-300F, cinq 757-200PCF et un 767-300F (un second appareil du type est attendu d'ici peu).



(Photo © COMAC)