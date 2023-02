Fly Meta, nouveau client du Boeing 777-300ERSF d'IAI

AerCap annonce avoir conclu un accord avec l'affréteur Hongkongais Fly Meta portant sur la location de quatre Boeing 777-300ERSF. Leur livraison est prévue entre 2024 et 2025.



« Nous sommes convaincus que les capacités d'emport et la meilleure rentabilité du 777-300ERSF nous donneront un avantage concurrentiel sur le marché » a déclaré Helen Chen, PDG de Fly Meta.



Israel Aerospace Industries (IAI) et GECAS (désormais fusionné avec AerCap) avaient lancé le programme de conversion P2F du 777-300ER en 2019.



Le premier 777-300ERSF (MSN 32789) est entré en conversion en juin 2020 et devrait être livré au premier semestre de cette année à la compagnie aérienne de fret américaine Kalitta Air.



Le carnet de commandes du « Big Twin » affiche aujourd'hui 20 appareils fermes en plus de dix autres en option.



Selon IAI, le 777-300ERSF affichera une consommation en carburant par tonne réduite de 21% par rapport au 747-400F tout en proposant 25% de volume en plus que le 777 Freighter sortant directement d'Everett (mais deux tonnes de moins à pleine charge, 101,6 tonnes maximum).



Son rayon d'action sera de 4650 nautiques (8600 km) à pleine charge.



