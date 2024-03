Florian Guillermet prend ses fonctions de directeur exécutif de l'EASA le 1er avril

L'EASA annonce que Florian Guillermet prendra ses fonctions de directeur exécutif le 1er avril. Sa nomination avait été révélée en décembre dernier mais aucune date de prise de fonction n'avait pu être avancée à ce moment.



Florian Guillermet succède à Luc Tytgat, directeur exécutif par intérim depuis le 1er septembre 2023, date à laquelle le mandat de Patrick Ky arrivait à expiration.



Florian Guillermet était jusqu'alors directeur de la DSNA (Direction des services de la navigation aérienne française), qu'il dirigeait depuis juin 2021. Il a plus de 26 ans d'expérience dans le domaine de l'aviation, en particulier dans la navigation aérienne et la gestion du trafic aérien, et a travaillé pour la DGAC, Air France, Eurocontrol et SESAR JU.



« Mon ambition est de faire passer l'EASA à la vitesse supérieure, en en faisant une organisation moderne adaptée à l'ère numérique, tout en veillant à ce que les normes les plus élevées en matière de sécurité de l'aviation civile et de protection de l'environnement soient respectées dans l'ensemble de l'écosystème de l'aviation. Bien que le rôle principal de l'Agence soit celui d'un régulateur, je souhaite établir des relations solides avec les parties prenantes, en Europe et dans le monde, afin de veiller à ce que tous les voyages aériens soient sûrs pour chaque citoyen de l'UE », a-t-il déclaré.



(Photo © EASA)