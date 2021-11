Emirates sera cliente du 777-300ERSF d'Israel Aerospace Industries

Emirates sera bien l'un des premiers opérateurs du programme 777-300ERSF de la division Aviation d'IAI (Bedek), avec quatre exemplaires livrables en 2024. Les processus de conversion dureront près de cinq mois par appareil.



Emirates SkyCargo va investir un milliard de dollars pour augmenter ses capacités, d'une part en ajoutant des "Big Twin", avions convertis par, et avec le STC d'Israel Aerospace Industries et issus de sa propre flotte de transport de passagers, et d'autre part en achetant deux nouveaux 777F directement à Boeing, un contrat annoncé lors du salon aéronautique de Dubaï. Les deux 777F sont livrables en avril et en juin 2022.



La division cargo d'Emirates opère aujourd'hui avec 10 777F.



La grande compagnie aérienne du Dubaï, qui exploite le plus grand nombre de Boeing 777-300ER au monde (124), précise aussi que l'accord avec IAI comprend une option pour d'autres conversions supplémentaires.



(Photo © Emirates SkyCargo)