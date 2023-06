Bourget 2023 : Turgis & Gaillard dévoile AAROK, un drone MALE 100% français

C'est un peu l'OVNI de cette 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace au Bourget. Le groupe français Turgis & Gaillard dévoile un imposant drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) monomoteur de la catégorie d'un Reaper (5,5 tonnes) sur le statique du salon. Baptisé AAROK, du nom de son bureau d'études, ce drone conçu en interne devrait même effectuer son premier vol cette année.



« Produit dans nos usines, ce drone permettra de répondre aux besoins des forces et de faciliter les opérations en matière de renseignement, de surveillance et d'appui-feu » annonce Turgis & Gaillard qui précise qu'AAROK a été conçu pour s'insérer entre le drone tactique SDT Patroller et le drone bimoteur Eurodrone.



Il pourra décoller et atterrir depuis des terrains sommaires, disposera d'une autonomie de plus de 24 heures et pourra même embarquer plus de 1,5 tonne d'armement. Le nouveau drone MALE français pourra également embarquer un capteur optronique de grande dimension, un radar multimode et une charge de renseignement électromagnétique.



AAROK pourrait être proposé sur étagère dès la mi-2025, à un prix correspondant pratiquement au dixième de celui de l'Eurodrone. Il vise particulièrement les besoins des armées françaises, mais pourra également être « adapté aux besoins des forces européennes et alliées ».



Pour rappel, le début de la construction du premier prototype de l'Eurodrone (Airbus, Dassault Aviation et Leonardo) est prévu en 2024 pour un premier vol en 2026. Les premières livraisons sont quant à elles attendues pour 2028. Airbus et l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) avait signé le contrat portant sur le développement et la production de 20 systèmes de l'Eurodrone (soit 60 drones) en février 2022, lançant de fait le programme du futur drone male européen qui était en gestation depuis 2015.