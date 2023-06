Bourget 2023 : La Belgique rejoint le programme SCAF par une porte dérobée

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a révélé que la Belgique allait rejoindre le programme de système de combat aérien du futur (SCAF), une annonce intervenue en marge de l'inauguration de la 54e édition du Salon du Bourget le 19 juin.



Le pays n'aura cependant au départ que le statut « d'observateur » dans ce programme mené par Dassault Aviation et Airbus DS (Allemagne et Espagne). Aucune entreprise belge ne rejoint donc à ce stade le développement du futur avion de combat européen.



Pour rappel, la Belgique a opté pour le F-35 de Lockheed Martin pour remplacer sa flotte de F-16 en 2018 (34 exemplaires en commandes), avec deux premiers exemplaires attendus dans les prochains mois.



Le SCAF est l'un des deux programmes d'avion de combat de sixième génération lancé en Europe, avec le Global Combat Air Programme (GCAP), fruit de la fusion des travaux menés jusqu'ici sur les programmes Tempest (Royaume-Uni, Italie) et F-X (Japon).



