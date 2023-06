Bourget 2023 : General Electric approuve l'huile turbine Turbonycoil 600 de NYCO pour les CF6 et GE9X

Nouvelle grande étape pour NYCO, le spécialiste français des lubrifiants aéronautiques. Le motoriste américain GE Aerospace vient de qualifier son l'huile turbine synthétique Turbonycoil® 600 pour les réacteurs CF6 et GE9X. Cette qualification permet à NYCO d'augmenter son offre de soutien aux compagnies aériennes à flotte mixte, en particulier pour le segment de marché des gros-porteurs.



Pour rappel, NYCO et Air France ont coopéré sur l'évaluation de l'huile moteur sur les CF6-80 qui équipent les A330-200 de la compagnie française dans le cadre d'un partenariat mondial signé en septembre 2021. NYCO explique que l'évaluation sur le CF6 a été menée en collaboration avec Air France et Azerbaïdjan Airlines en suivant les procédures du constructeur, avec plus de 50 000 heures de vol.



L'approbation pour le GE9X a quant à elle été accordée à la suite d'un processus de certification approfondi au cours du processus de conception du moteur, permettant l'utilisation de l'huile turbine synthétique dès l'entrée en service du Boeing 777X.



