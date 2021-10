APOC fait l'acquisition d'un premier CFM56-5B pour démantèlement immédiat

On le sait, le secteur de la MRO moteur sera tiré par les réacteurs de monocouloirs de génération précédente et notamment par ceux de la famille CFM56 lors de la période post-pandémie.



APOC Aviation l'a bien compris et vient de faire l'acquisition d'un premier CFM56-5B (A320) qui sera directement démonté afin d'alimenter sa nouvelle division dédiée aux pièces de rechange (LLP, aubes de soufflante, aubes des parties HPT et HPC...). Le démantèlement de ce moteur sera effectué par GA Telesis et devrait être achevé dans un mois.



Auparavant, APOC Aviation récupérait des moteurs pour les revendre ou les louer. Désormais, la nouvelle activité lancée l'année dernière concerne aussi des moteurs pour démantèlement immédiat, une activité qui devrait considérablement monter en puissance au cours des cinq prochaines années selon Anca Mihalache, vice-présidente Engine trading & leasing d'APOC.