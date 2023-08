Airbus Helicopters et GKN Aerospace signent un nouveau partenariat

Airbus Helicopters et GKN Aerospace ont signé un protocole d'accord renforçant leur coopération, dans le cadre de la présélection par le ministère néerlandais de la Défense de quatorze H225M destinés aux opérations spéciales.



Le protocole d'accord prévoit que GKN Aerospace soutiendra Airbus Helicopters dans les domaines de la conception et la fabrication de systèmes d'interconnexion de câblage électrique (EWIS), et la MRO.



La société néerlandaise sera également amenée à diriger de futurs projets d'innovation, voire à participer à la conception et la production d'aérostructures, en particulier en composites.



« Nous avons activement soutenu Airbus Helicopters pendant la phase de présélection avec le ministère néerlandais de la Défense. La signature de ce protocole d'accord représente une étape importante dans notre collaboration, renforçant notre partenariat et ouvrant la voie à une future participation industrielle. Grâce à notre expertise combinée et à notre engagement sans faille, nous fournirons des solutions avancées et un soutien exceptionnel à la flotte d'hélicoptères des Pays-Bas », a commenté Shawn Black, président de la division Defence Airframe de GKN Aerospace.



Les deux industriels sont déjà partenaires dans le cadre du programme NH90.



(Shawn Black, président de la division Defence Airframe de GKN Aerospace, et Matthieu Louvot, EVP Programmes chez Airbus Helicopters, au moment de la signature du protocole d'accord. Photo © GKN Aerospace)