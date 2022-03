Airbus fait voler un A380 avec un moteur alimenté par 100% de SAF

Airbus poursuit ses démonstrations en faveur de l'utilisation de carburant durable d'aviation (SAF). L'avionneur a ainsi fait voler un A380 avec un moteur alimenté à 100% par du SAF.



L'appareil utilisé pour cet essai était MSN1, motorisé par le Trent 900 de Rolls-Royce. Le vol, réalisé le 25 mars, a duré trois heures.



Il a requis l'utilisation de 27 tonnes de carburant durable, produit par TotalEnergies à partir d'esters et d'acides gras hydrotraités (HEFA), constituées principalement d'huiles de cuisson usagées.



Un second vol est prévu entre Toulouse et Nice le 29 mars pour tester l'utilisation du SAF en phase de décollage et d'atterrissage.



Des essais similaires ont déjà été conduits ces derniers mois sur un A350 puis un A319neo.



(Photo © Airbus)