Airbus et Spirit AeroSystems développeront ensemble les ailes du CityAirbus NextGen

Airbus a signé un accord avec Spirit AeroSystems, lui confiant le développement et la production des ailes du CityAirbus NextGen.



Les travaux seront réalisés dans les installations de l'équipementier américain à Belfast.



L'objectif est de définir un concept de rupture, le plus léger et le plus sûr possible, répartissant au mieux les charges aérodynamiques et permettant un équilibre entre vol stationnaire et efficacité en croisière.



La disposition du système de propulsion doit contribuer à la réduction des turbulences.



(Photo © Airbus)