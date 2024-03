Air Transat révise ses capacités à la baisse et cherche des appareils

En raison de l'immobilisation d'une partie de sa flotte d'Airbus A321LR, Air Transat est à la recherche de mesures de compensation pour assurer son programme de vols et a tempéré l'augmentation prévue de ses capacités pour l'année.



Actuellement quatre de ses quinze A321LR sont cloués au sol à cause des problèmes du GTF de Pratt & Whitney et le nombre d'appareils immobilisés devrait monter à cinq ou six d'ici la fin de l'année fiscale de la compagnie (qui s'achève fin octobre). Pour compenser, la compagnie a déjà réussi à sécuriser la location de trois A330. Elle attend également la livraison de quatre A321LR supplémentaires (issus de sa commande).



Cependant, Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat, rappelle que le marché du leasing est saturé, les problèmes du GTF, ceux de Boeing sur le 737 MAX et de la chaîne d'approvisionnement en général ayant entraîné une augmentation de la demande tout en restreignant fortement l'offre.



Bien qu'elle prévoie une meilleure utilisation de ses appareils, Air Transat a donc également révisé à la baisse son objectif d'augmentation des capacités sur l'année, de 19 % à 13 % par rapport à 2023, et a annulé certaines routes et fréquences pour l'été, sur le réseau intérieur et vers les Etats-Unis.



(Photo © Air Transat)