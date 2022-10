Air India cède ses CFM56-5B à Willis Lease

Air India a signé un accord de sale-and-lease back avec Willis Lease Finance Corporation portant sur 34 réacteurs CFM56-5B installés sur sa flotte de la famille Airbus A320 (13 Airbus A321 et 4 Airbus A320).



Dans le cadre de cette transaction, Willis Lease fournira aussi des moteurs de remplacement et de secours grâce à son programme ConstantThrust. Une initiative qui « permettra à Air India d'éviter des visites d'atelier potentiellement coûteuses et imprévisibles ».



La société américaine de financement aéronautique basée en Floride affectera également un personnel dédié en Inde pour coordonner et gérer l'ensemble du programme.



« Il s'agit d'une transaction tout à fait unique et historique qui permettra à Air India d'éliminer le fardeau de la maintenance et de se débarrasser entièrement des risques liés à l'incertitude des coûts de maintenance associée aux moteurs qui n'étaient couverts par aucun programme "Power by the Hour" avec les équipementiers », a indiqué Nipun Aggarwal, le directeur des opérations d'Air India.