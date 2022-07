Air France reçoit son 10e Airbus A220

Air France a célébré la réception de son dixième Airbus A220-300. Immatriculé F-HZUJ, il a été baptisé Auvers-sur-Oise.



Il entrera en service le 5 juillet sur Venise puis officiera plus largement sur le réseau moyen-courrier de la compagnie.



Le premier A220-300 d'Air France était entré en service à la toute fin du mois d'octobre 2021. Elle attend soixante exemplaires de l'appareil d'ici fin 2025, qui remplaceront progressivement ses A318, A319 et ses plus anciens A320. Une quinzaine d'avions seront ainsi livrés chaque année d'ici là.



Ils participent à l'objectif d'avoir une flotte constituée à 70% d'appareils de nouvelle génération d'ici 2030, contre 7% aujourd'hui.



