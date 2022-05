Air France-KLM lance une seconde augmentation de capital

Air France-KLM annonce le lancement d'une nouvelle augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant de 2,256 milliards d'euros. Le groupe va ainsi émettre 1,928 milliard d'actions nouvelles. La période de souscription s'étend du 27 mai au 9 juin.



Le groupe compte ainsi renforcer ses fonds propres. Le produit net de l'émission permettra par ailleurs de rembourser les titres super subordonnés émis en avril 2021 (à hauteur de 1,7 milliard d'euros, pour les aides de recapitalisation covid) et détenus par l'Etat français.



Il souhaite notamment se libérer des restrictions imposées par la Commission européenne (qui interdit toute prise de participation dans une autre compagnie tant que les aides ne seront pas remboursées). Les autres mesures de renforcement du bilan, le redressement de l'EBITDA et la reprise qui se dessine permettront également de rembourser les aides d'Etats au cours des prochains trimestres.



Les Etats français et néerlandais participeront à l'augmentation de capital afin de conserver leur niveau de participation. CMA CGM également pour concrétiser sa prise de participation, convenue lors de la conclusion du partenariat stratégique avec le groupe dans le cargo le 18 mai. Le groupe logistique souscrira pour un montant maximum de 400 millions d'euros. Enfin, China Eastern Airlines et Delta Air Lines se sont eux aussi engagés à participer.



(Photo © Air France)