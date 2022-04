Air France-KLM équipe ses Airbus A320neo de LEAP de CFM International

Air France-KLM est entré en négociations exclusives avec CFM International pour motoriser ses Airbus A320neo et A321neo. Le groupe a donc choisi le LEAP-1A.



Il avait passé une commande en décembre pour cent monocouloirs d'Airbus (et soixante options), qui ont vocation à renouveler les flottes de KLM et des deux Transavia.



CFM International motorise déjà toute la flotte de monocouloirs de KLM, Transavia (Boeing 737NG) et Air France (famille A320) mais le GTF de Pratt & Whitney avait ses chances puisqu'il vient d'entrer au service d'Air France au travers des A220 (huit sont actuellement en service), ainsi que sur les Embraer E-Jets E2 de KLM.



(Image © Airbus)