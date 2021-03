Air Corsica confie la maintenance de deux A320 à Czech Airlines Technics

Air Corsica a confié les grandes visites de maintenance de deux de ses Airbus A320 à Czech Airlines Technics (CSAT). Elles seront réalisées à Prague d'ici la fin du trimestre.



L'accord comprend la réalisation de révisions et de réparations complexes dans le cadre de visites programmées de maintenance en base.



La compagnie française devient une nouvelle cliente de la société MRO.



Czech Airlines Technics souligne que, malgré la crise, elle a pu réaliser plus de 70 grandes visites de maintenance en 2020 (sur A320, 737 et ATR).



(Photo © CSAT)