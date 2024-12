Le LEAP-1A de CFM International optimise sa durabilité face aux poussières désertiques

C'est une nouvelle importante pour les opérateurs de la famille A320neo au Moyen-Orient. La Federal Aviation Administration (FAA) et l'European Union Aviation Safety Agency (EASA) viennent de certifier une nouvelle aube de turbine haute pression pour le moteur LEAP-1A de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par GE Aerospace et Safran Aircraft Engines.



Cette pièce a été conçue pour accroître la durée de vie sous aile, en particulier dans les environnements sévères et chauds. Le kit d'optimisation de la durabilité du moteur concerne l'aube de turbine haute pression étage 1, l'injecteur étage 1 et un support d'injecteur.



CFM International a précisé avoir collaboré avec une équipe de géologues afin de concevoir un type de poussière représentatif des contraintes auxquelles les moteurs sont soumis dans ces environnements.



« Cette nouvelle pièce renforce notre promesse que le LEAP atteindra les mêmes niveaux de maturité, de durabilité et de durée sous aile que nos clients ont plébiscité sur la famille de moteurs CFM56 », a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International.



La modification des LEAP-1A permettra ainsi aux opérateurs concernés de voir les intervalles prolongés entre les visites de maintenance en atelier, augmentant ainsi la disponibilité de leurs flottes face aux conditions de poussières minérales.



Pour rappel, de nombreux appareils de la famille A320neo d'Airbus équipés de LEAP-1A sont notamment basés en Arabie Saoudite, à Bahreïn, en Égypte, aux Émirats arabes unis, au Koweït ainsi qu'à Oman.