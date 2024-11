British Airways dévoile une nouvelle première classe sur Airbus A380

Profitant de l'espace qu'offre naturellement l'A380, British Airways a choisi d'installer des suites spacieuses s'organisant autour d'un fauteuil large de 36,5 pouces (92 cm) et qui se transforme en lit horizontal et complètement rectangulaire de 79 pouces (2 mètres), complété d'un ottoman. Chaque suite dispose de trois hublots, dont les stores sont activés par des boutons sur le panneau de commande interne. L'éclairage est bien entendu réglable, avec un mood-lighting personnalisable, et met en valeur le logo de la compagnie.





Image © British Airways

Image © British Airways

Image © British Airways La Première a encore de beaux jours chez British Airways. La compagnie britannique a dévoilé la nouvelle première classe qui sera installée sur ses Airbus A380 lorsque sera lancé leur programme de réaménagement. Allant à contre-courant des tendances de ces dernières années, qui voient la First perdre du terrain, British Airways a choisi de continuer à accorder une grande importance à ce produit pour lequel elle constate toujours de la demande et qui lui permet d'être la seule compagnie européenne à proposer ce niveau de services sur les vols transatlantiques.Profitant de l'espace qu'offre naturellement l'A380, British Airways a choisi d'installer des suites spacieuses s'organisant autour d'un fauteuil large de 36,5 pouces (92 cm) et qui se transforme en lit horizontal et complètement rectangulaire de 79 pouces (2 mètres), complété d'un ottoman. Chaque suite dispose de trois hublots, dont les stores sont activés par des boutons sur le panneau de commande interne. L'éclairage est bien entendu réglable, avec un mood-lighting personnalisable, et met en valeur le logo de la compagnie.L'intérieur de chaque suite est tapissé de panneaux souples qui absorbent les bruits et renforcent l'impression que British Airways souhaite donner à chaque passager de se trouver dans un espace privé et cocooning. Une nouvelle fonctionnalité «», utilisable depuis la tablette de commande, permet de maximiser son temps de repos. Par ailleurs, le système de divertissement en vol peut être apprécié depuis un écran 4K de 32 pouces.A noter que le panneau de séparation entre les deux fauteuils au centre de l'avion coulisse sur toute sa hauteur, permettant que créer un salon pour deux lorsque l'on voyage accompagné.Le fauteuil a été conçu avec Collins Aerospace et la société de design Tangerine, la cabine de première classe comporte également des éléments rappelant le Concorde, notamment dans les formes incurvées du fauteuil, censées s'inspirer de celles des ailes du supersonique. Les rangements, disposés en tenant compte des suggestions des passagers et des équipages, permettent notamment de placer une valise cabine dans l'espace garde-robe, éliminant le besoin de compartiments bagages au plafond.La nouvelle première classe sera installée lorsque le programme de rétrofit des A380 sera lancé à la fin de l'année prochaine. Le premier appareil réaménagé devrait par la suite revenir en service au milieu de l'année 2026. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme de transformation de l'expérience client plus large, auquel British Airways a décidé de consacrer un investissement de 7 milliards de livres (8,4 milliards d'euros).