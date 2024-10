Lufthansa Technik va investir plus d'un milliard d'euros pour conquérir de nouvelles parts de marché

Lufthansa Technik, la division MRO du groupe Lufthansa, a décidé d'investir plus d'un milliard d'euros dans les prochaines années pour conquérir de nouvelles parts de marché au niveau mondial. Ces dépenses seront affectées aux Amériques, en Asie-Pacifique (APAC) et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).



Le numéro 1 mondial des « Airline MRO », concurrent direct d'AFI KLM E&M, a cependant été avare de détails sur le sujet, confirmant toutefois son intention de croître en Amérique du Nord et en Asie dans le cadre de son plan stratégique Ambition 2030.



Lufthansa Technik indique aussi miser sur une croissance inorganique pour atteindre ses objectifs, à l'image de la récente acquisition d'une participation de 80 % dans ETP Thermal Dynamics à Tulsa (Oklahoma).



« Nos projets concrétisent notre volonté de renforcer notre position de leader sur le marché », a déclaré le Dr William...