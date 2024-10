Le premier Airbus A321XLR est arrivé chez Iberia, un avion de rupture sur le long-courrier

Cette variante de l'A321neo ACF affiche en effet un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres), soit 15% de plus que celui de l'A321LR, ce qui lui permettra de s'imposer sur des liaisons transatlantiques, entre les Amériques, entre l'Europe et l'Asie... L'A321XLR devient tout simplement le remplaçant naturel du 757-200 sur les lignes les plus longues, mais avec une consommation de carburant par siège inférieure de 30%.



Il dispose pour cela d'un nouveau réservoir intégral situé sous le plancher de la cabine, en aval de voilure. Baptisé RCT, ce réservoir central arrière peut ainsi contenir 12 900 litres de carburant, bien plus que les trois réservoirs de carburant auxiliaires (ACT - Additional Centre Tanks) de 3000 litres qui pouvaient jusqu'à présent occuper une partie de l'espace des soutes de façon optionnelle sur l'A321LR. Pour le clin d'oeil, le premier exemplaire d'Iberia a été immatriculé EC-OIL.



« Cinq ans après sa conception, le dernier-né de la famille Airbus est prêt à rejoindre son premier opérateur, Iberia. L'A321XLR permettra d'innombrables nouvelles destinations sans escale ; il ouvre véritablement un nouveau chapitre de la connectivité aérienne » a déclaré Christian Scherer, le directeur général de l'activité avions commerciaux d'Airbus.



Le premier A321XLR d'Iberia est motorisé par des LEAP-1A de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran Aircraft Engines et GE Aerospace. Il est configuré avec une cabine biclasse pouvant accueillir 182 passagers. La cabine Affaires est aménagée avec 14 sièges individuels full-flat, avec accès direct au couloir et aux hublots. Chaque siège dispose par ailleurs d'un IFE affiché sur un large écran 4K de 18 pouces. La classe économique consiste pour sa part en 168 sièges conçus pour le long-courrier et fournis par Recaro (R3, ex-CL3810). L'appareil est évidemment équipé de la cabine Airspace d'Airbus, avec notamment ses compartiments à bagages de grandes dimensions (XL Bins) qui offrent un volume 60% supérieur.



« Nous sommes très fiers d'être la compagnie de lancement de ce nouvel avion Airbus. L'A321XLR nous permettra d'atteindre de nouvelles destinations, d'exploiter des routes transocéaniques et de le faire de manière plus performante » a déclaré Marco Sansavini, président-directeur général d'Iberia.



Iberia va maintenant déployer son nouveau monocouloir long-courrier sur un certain nombre de vols régionaux du réseau européen de la compagnie avant sa première rotation transatlantique entre Madrid et Boston le 14 novembre. Il sera ensuite aussi mis en ligne sur Washington Dulles, voire sur d'autres destinations de la côte est des États-Unis ou vers le Canada, au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux exemplaires dans la flotte du transporteur espagnol.



Le groupe IAG a commandé 14 A321XLR (8 pour Iberia et 6 pour Aer Lingus), avec 14 autres exemplaires en option. Pour la petite histoire, le premier avion livré aujourd'hui à la compagnie espagnole était initialement destiné à Aer Lingus, mais IAG avait finalement modifié ses plans au début de l'année suite un conflit salarial avec les pilotes du transporteur irlandais.



Pour rappel, plus de 500 A321XLR ont été commandés à Airbus à ce jour.









L'Airbus A321XLR (Xtra Long Range) va maintenant pouvoir entrer en service. La compagnie aérienne espagnole Iberia a réceptionné aujourd'hui son premier exemplaire à Finkenwerder (Hambourg), devenant de fait l'opérateur de lancement du nouveau monocouloir long-courrier proposé par l'avionneur européen.Cette variante de l'A321neo ACF affiche en effet un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres), soit 15% de plus que celui de l'A321LR, ce qui lui permettra de s'imposer sur des liaisons transatlantiques, entre les Amériques, entre l'Europe et l'Asie... L'A321XLR devient tout simplement le remplaçant naturel du 757-200 sur les lignes les plus longues, mais avec une consommation de carburant par siège inférieure de 30%.Il dispose pour cela d'un nouveau réservoir intégral situé sous le plancher de la cabine, en aval de voilure. Baptisé RCT, ce réservoir central arrière peut ainsi contenir 12 900 litres de carburant, bien plus que les trois réservoirs de carburant auxiliaires (ACT - Additional Centre Tanks) de 3000 litres qui pouvaient jusqu'à présent occuper une partie de l'espace des soutes de façon optionnelle sur l'A321LR. Pour le clin d'oeil, le premier exemplaire d'Iberia a été immatriculé EC-OIL.» a déclaré Christian Scherer, le directeur général de l'activité avions commerciaux d'Airbus.Le premier A321XLR d'Iberia est motorisé par des LEAP-1A de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran Aircraft Engines et GE Aerospace. Il est configuré avec une cabine biclasse pouvant accueillir 182 passagers. La cabine Affaires est aménagée avec 14 sièges individuels full-flat, avec accès direct au couloir et aux hublots. Chaque siège dispose par ailleurs d'un IFE affiché sur un large écran 4K de 18 pouces. La classe économique consiste pour sa part en 168 sièges conçus pour le long-courrier et fournis par Recaro (R3, ex-CL3810). L'appareil est évidemment équipé de la cabine Airspace d'Airbus, avec notamment ses compartiments à bagages de grandes dimensions (XL Bins) qui offrent un volume 60% supérieur.» a déclaré Marco Sansavini, président-directeur général d'Iberia.Iberia va maintenant déployer son nouveau monocouloir long-courrier sur un certain nombre de vols régionaux du réseau européen de la compagnie avant sa première rotation transatlantique entre Madrid et Boston le 14 novembre. Il sera ensuite aussi mis en ligne sur Washington Dulles, voire sur d'autres destinations de la côte est des États-Unis ou vers le Canada, au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux exemplaires dans la flotte du transporteur espagnol.Le groupe IAG a commandé 14 A321XLR (8 pour Iberia et 6 pour Aer Lingus), avec 14 autres exemplaires en option. Pour la petite histoire, le premier avion livré aujourd'hui à la compagnie espagnole était initialement destiné à Aer Lingus, mais IAG avait finalement modifié ses plans au début de l'année suite un conflit salarial avec les pilotes du transporteur irlandais.Pour rappel, plus de 500 A321XLR ont été commandés à Airbus à ce jour.