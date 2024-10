MRO : Iberia Maintenance peut désormais intervenir sur le GTF de Pratt & Whitney

Iberia Maintenance, la division MRO de la compagnie espagnole Iberia (groupe IAG) a annoncé être désormais en pleine capacité opérationnelle pour effectuer des révisions complètes des moteurs GTF de Pratt & Whitney, c'est-à-dire le démontage, l'assemblage et les essais de ces moteurs dans ses installations de La Muñoza, à proximité de l'aéroport international Adolfo Suárez Madrid-Barajas.



« Iberia Mantenimiento apporte plus de 90 ans d'expérience en MRO au réseau de Pratt & Whitney, avec une expérience éprouvée dans la maintenance des moteurs V2500 », a déclaré Rob Griffiths, Vice-président principal, Exploitation des moteurs commerciaux chez Pratt & Whitney. « Iberia Mantenimiento étend notre présence mondiale à 18 ateliers dans le réseau MRO du et nous permet de servir et d'offrir un service de qualité à nos clients européens alors que leurs flottes continuent de croître » a-t-il ajouté.



Iberia Maintenance avait obtenu l'approbation du motoriste américain pour pouvoir assurer l'entretien et la maintenance du réacteur PW1100G-JM (famille A320neo d'Airbus) en octobre 2022.



Le groupe IAG dispose de 47 appareils de la famille Airbus A320neo propulsés par des moteurs GTF, dont 5 A321neo dans la flotte d'Iberia Express. Les autres sont principalement opérés par la compagnie low-cost Vueling.