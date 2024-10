Embraer augmente ses livraisons d'un tiers au troisième trimestre

Embraer annonce avoir effectué 57 livraisons au troisième trimestre, contre 43 à la même période de l'année dernière. Elles se répartissent entre 41 avions d'affaires et seize appareils commerciaux. A cela s'ajoutent deux C-390 (dont le premier pour la Hongrie).



Les livraisons d'E-Jets sont restées relativement stables, puisque quinze appareils avaient été livrés au troisième trimestre 2023. Elles consistent en dix E195-E2, deux E190-E2 et quatre E175. Les livraisons d'avions d'affaires ont quant à elles augmenté plus rapidement, puisque 28 appareils avaient été livrés au troisième trimestre 2023.



Ainsi, depuis le début de l'année, Embraer a livré 86 avions d'affaires - il vise un objectif de livraisons sur l'année compris entre 125 et 135 avions - et 42 avions commerciaux - pour un objectif annuel de 72 à 80. Le quatrième trimestre est traditionnellement très fort dans ce domaine.



Le carnet de commandes est au plus haut depuis neuf ans, avec une valeur de 22,7 milliards de dollars - en hausse de 7 % par rapport au deuxième trimestre, hausse à laquelle ont particulièrement contribué les activités Defense & Security et Services. Il compte notamment 172 E195-E2 pour une douzaine de clients, 27 E190-E2 pour cinq clients et 175 E175 pour sept clients.