ITA Airways remet en avant l'héritage d'Alitalia et son bon premier semestre

Alitalia ne disparaîtra jamais. ITA Airways a décidé d'ajouter la mention « inspired by Alitalia » sous son logo, en l'honneur de la compagnie qui l'a précédée, son histoire et l'importance qu'elle a eue pour l'Italie. Elle apparaîtra progressivement d'ici la fin de l'année.



En parallèle, la compagnie italienne a publié des résultats semestriels en progression par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 27 % à 1,4 milliard d'euros et a réussi à basculer à un EBITDA positif, de 62 millions d'euros. Elle s'attend à atteindre 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'année complète.



Au premier semestre, elle a vu 8,3 millions de passagers emprunter ses lignes, un nombre en hausse de 26 % et qui a permis d'améliorer le coefficient de remplissage, améliorant les recettes passage de 33 %.



Ces résultats sont de nature à rassurer les investisseurs du groupe Lufthansa, qui s'apprête à acquérir une participation de 41 % dans la compagnie, après avoir obtenu l'approbation de l'Union européenne en juillet. Les dirigeants d'ITA Airways estiment que l'intégration pourra avoir lieu d'ici le 4 novembre, comme prévu.