« AérosSur est un courtier d'assurance engagé auprès des PME industrielles de l'aéronautique », Pierre Morvan

Pouvez-vous nous présenter Valéas ?



Pierre Morvan : Valéas est un cabinet de courtage créé en 1973. Nous sommes principalement spécialisés sur les risques industriels et nous travaillons beaucoup, depuis une vingtaine d'années, avec l'industrie aéronautique. Nous sommes une équipe de vingt-cinq personnes, réparties entre le siège de Rennes et notre bureau à Paris. Nous sommes très attachés à notre indépendance : notre capital est détenu par quatre associés et il n'y a aucun intérêt extérieur, ce qui est à la fois un gage de pérennité et de confidentialité.

Nous avons un engagement fort, celui d'être véritablement un acteur de proximité. Nous ne nous contentons pas de distribuer des solutions d'assurance mais nous échangeons au quotidien avec nos clients pour leur apporter du conseil, par exemple sur les clauses responsabilités et assurance qui peuvent être demandées par les donneurs d'ordres lors de négociations contractuelles. Nous sommes également à même de réaliser des prestations de conseil pour la maîtrise des risques industriels - achat d'équipements, risques climatiques... Nous restons en veille permanente sur les risques de la filière en participant à des échanges avec des clusters, comme Bretagne Aerospace, ou des institutions comme le GIFAS.



A quels types de clients vous adressez-vous, les PME, ETI, donneurs d'ordres ?



Grégoire Schosseler : Notre vocation, c'est d'être une PME au service des PME. Nous suivons les PME industrielles (mécanique de précision, électronique, équipementier...), les distributeurs de produits (pièces et consommables) ainsi que tous les prestataires de services liés à l'aéronautique -formation de pilotes, nettoyage, catering, etc.



C'est pourquoi vous avez créé un produit d'assurance sur-mesure pour les PME, AérosSur. Quels en sont les enjeux et les spécificités ?



GS : Nous nous sommes rendu compte que les PME ou ETI pouvaient rencontrer des difficultés à trouver des contrats d'assurance qui correspondent vraiment à leurs enjeux et à des tarifs adaptés. En effet, nous constatons depuis 2020 une dégradation des offres du marché pour les PME et ETI - nombre d'assureurs limité, minimum de cotisation imposé, transferts de risques incomplets, exclusions sectorielles et sur des pièces critiques.

Fort de ce constat, nous avons créé AérosSur, un contrat de responsabilité civile produits aéronautiques, couvrant les produits à partir du moment où ils intègrent un aéronef. Il s'adresse à tout industriel de l'aéronautique qui travaille avec des donneurs d'ordres en tant que sous-traitant.

Il s'agit d'une solution simple et innovante qui offre la possibilité de souscrire en ligne en moins de cinq minutes, si besoin, et qui garantit l'intégralité des pièces quelle que soit leur destination dans l'aéronef.

En parallèle de cette solution, nous proposons une analyse approfondie des risques de responsabilité de nos clients pour les accompagner sur le choix des garanties et respecter les exigences des donneurs d'ordres.



PM : Valéas dispose d'une forte culture industrielle et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous concentrer sur les sous-traitants de l'aéronautique. Cette segmentation permet de mutualiser la gestion des risques et de proposer une pérennité des conditions d'assurance à nos clients.



Quels sont les principaux risques de responsabilité pour les sous-traitants, selon vous ?



GS : Avec la grande intensité de la montée en cadence, les pressions sur les volumes de production, les délais de livraison et les enjeux financiers de la filière, nous nous attendons à ce qu'il y ait potentiellement une augmentation du défaut produit.

Il est primordial que le contrat Responsabilité Civile Générale et le contrat Responsabilité Civile Produits Aéronautiques soient complémentaires pour couvrir l'ensemble des activités de l'entreprise et éviter tout défaut de garantie. Les pénalités en cas de problème de conformité et les pertes financières engendrées peuvent avoir de lourdes conséquences et menacer la pérennité des entreprises.





Image © Valéas

Les problématiques de cybersécurité sont très fortes depuis quelques années et ne cessent de s'accentuer. Savez-vous répondre à cet enjeu cyber ?



GS : C'est le risque n°1 actuellement. Il s'agit d'un risque à la fois de fréquence et d'intensité qui génère en moyenne deux mois d'interruption d'activité et peut causer la fermeture de certaines entreprises. Aujourd'hui, il est certain qu'une entreprise subira une cyberattaque, la question est de savoir quand. Nous pensons donc que les exigences des grands donneurs d'ordres envers leurs sous-traitants et envers les PME vont se renforcer, surtout dans le contexte actuel (guerre cyber).



PM : Pour y répondre, nous avons lancé en juin une solution Cyber Risk, dédiée aux PME et ETI du secteur aéronautique. Ces sociétés peuvent solliciter un diagnostic depuis notre site Internet, qui aboutit sur un projet de contrat. Dans ce domaine, nous proposons une solution innovante dédiée à la filière qui, au-delà de l'aspect indemnitaire, va offrir une solution d'assistance 24h/7J en cas d'incident ainsi qu'un accompagnement poussé en termes de prévention avec la mise à disposition d'outils et conseils d'experts en cybersécurité. L'objectif est de renforcer la prévention de nos clients pour que le risque soit maitrisé et qu'ils répondent aux exigences de leurs donneurs d'ordres. Notre contrat tient compte des particularités de la filière avec la couverture des moyens de production, la prise en compte du label Air Cyber et de la dernière règlementation qui offre la possibilité de payer une rançon (loi LOPMI).



Envisagez-vous de futurs développements ou actions ?



PM : Nous sommes très attachés aux territoires et à notre capacité à nous déplacer au maximum chez nos clients. Nous envisageons donc de nous implanter dans les régions stratégiques de l'aéronautique, Toulouse en priorité.



GS : Nous serons également exposant au salon du SIANE à Toulouse en octobre prochain et au SIAE au Bourget en juin 2025 alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer !

L'actualité récente de Boeing a rappelé à toute la chaîne d'approvisionnement aéronautique qu'aucun industriel, quelle que soit sa taille, n'est à l'abri d'un problème de qualité. En parallèle, l'instabilité géopolitique mondiale a provoqué une intensification des cyberattaques, qui ciblent volontiers l'industrie aéronautique, facteur critique de souveraineté et de plus en plus exposée car de plus en plus digitalisée. Or tout aléa industriel peut avoir des conséquences dramatiques, comme un arrêt de production, menaçant l'existence-même d'une société potentiellement responsable, surtout lorsqu'il s'agit d'une PME ou d'une ETI industrielle. C'est là qu'intervient Valéas, la société de courtage en assurance spécialisée dans la couverture des PME industrielles. A travers son expérience, elle propose des contrats adaptés et accompagne les sociétés qui n'ont pas toujours connaissance des bonnes pratiques de couverture. Pierre Morvan, l'un des associés de Valéas, responsable du bureau de Paris, et Grégoire Schosseler, responsable développement AérosSur, nous expliquent comment Valéas met son expertise au service de ces PME aéronautiques.: Valéas est un cabinet de courtage créé en 1973. Nous sommes principalement spécialisés sur les risques industriels et nous travaillons beaucoup, depuis une vingtaine d'années, avec l'industrie aéronautique. Nous sommes une équipe de vingt-cinq personnes, réparties entre le siège de Rennes et notre bureau à Paris. Nous sommes très attachés à notre indépendance : notre capital est détenu par quatre associés et il n'y a aucun intérêt extérieur, ce qui est à la fois un gage de pérennité et de confidentialité.Nous avons un engagement fort, celui d'être véritablement un acteur de proximité. Nous ne nous contentons pas de distribuer des solutions d'assurance mais nous échangeons au quotidien avec nos clients pour leur apporter du conseil, par exemple sur les clauses responsabilités et assurance qui peuvent être demandées par les donneurs d'ordres lors de négociations contractuelles. Nous sommes également à même de réaliser des prestations de conseil pour la maîtrise des risques industriels - achat d'équipements, risques climatiques... Nous restons en veille permanente sur les risques de la filière en participant à des échanges avec des clusters, comme Bretagne Aerospace, ou des institutions comme le GIFAS.: Notre vocation, c'est d'être une PME au service des PME. Nous suivons les PME industrielles (mécanique de précision, électronique, équipementier...), les distributeurs de produits (pièces et consommables) ainsi que tous les prestataires de services liés à l'aéronautique -formation de pilotes, nettoyage, catering, etc.: Nous nous sommes rendu compte que les PME ou ETI pouvaient rencontrer des difficultés à trouver des contrats d'assurance qui correspondent vraiment à leurs enjeux et à des tarifs adaptés. En effet, nous constatons depuis 2020 une dégradation des offres du marché pour les PME et ETI - nombre d'assureurs limité, minimum de cotisation imposé, transferts de risques incomplets, exclusions sectorielles et sur des pièces critiques.Fort de ce constat, nous avons créé AérosSur, un contrat de responsabilité civile produits aéronautiques, couvrant les produits à partir du moment où ils intègrent un aéronef. Il s'adresse à tout industriel de l'aéronautique qui travaille avec des donneurs d'ordres en tant que sous-traitant.Il s'agit d'une solution simple et innovante qui offre la possibilité de souscrire en ligne en moins de cinq minutes, si besoin, et qui garantit l'intégralité des pièces quelle que soit leur destination dans l'aéronef.En parallèle de cette solution, nous proposons une analyse approfondie des risques de responsabilité de nos clients pour les accompagner sur le choix des garanties et respecter les exigences des donneurs d'ordres.: Valéas dispose d'une forte culture industrielle et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous concentrer sur les sous-traitants de l'aéronautique. Cette segmentation permet de mutualiser la gestion des risques et de proposer une pérennité des conditions d'assurance à nos clients.: Avec la grande intensité de la montée en cadence, les pressions sur les volumes de production, les délais de livraison et les enjeux financiers de la filière, nous nous attendons à ce qu'il y ait potentiellement une augmentation du défaut produit.Il est primordial que le contrat Responsabilité Civile Générale et le contrat Responsabilité Civile Produits Aéronautiques soient complémentaires pour couvrir l'ensemble des activités de l'entreprise et éviter tout défaut de garantie. Les pénalités en cas de problème de conformité et les pertes financières engendrées peuvent avoir de lourdes conséquences et menacer la pérennité des entreprises.: C'est le risque n°1 actuellement. Il s'agit d'un risque à la fois de fréquence et d'intensité qui génère en moyenne deux mois d'interruption d'activité et peut causer la fermeture de certaines entreprises. Aujourd'hui, il est certain qu'une entreprise subira une cyberattaque, la question est de savoir quand. Nous pensons donc que les exigences des grands donneurs d'ordres envers leurs sous-traitants et envers les PME vont se renforcer, surtout dans le contexte actuel (guerre cyber).: Pour y répondre, nous avons lancé en juin une solution Cyber Risk, dédiée aux PME et ETI du secteur aéronautique. Ces sociétés peuvent solliciter un diagnostic depuis notre site Internet, qui aboutit sur un projet de contrat. Dans ce domaine, nous proposons une solution innovante dédiée à la filière qui, au-delà de l'aspect indemnitaire, va offrir une solution d'assistance 24h/7J en cas d'incident ainsi qu'un accompagnement poussé en termes de prévention avec la mise à disposition d'outils et conseils d'experts en cybersécurité. L'objectif est de renforcer la prévention de nos clients pour que le risque soit maitrisé et qu'ils répondent aux exigences de leurs donneurs d'ordres. Notre contrat tient compte des particularités de la filière avec la couverture des moyens de production, la prise en compte du label Air Cyber et de la dernière règlementation qui offre la possibilité de payer une rançon (loi LOPMI).Nous sommes très attachés aux territoires et à notre capacité à nous déplacer au maximum chez nos clients. Nous envisageons donc de nous implanter dans les régions stratégiques de l'aéronautique, Toulouse en priorité.Nous serons également exposant au salon du SIANE à Toulouse en octobre prochain et au SIAE au Bourget en juin 2025 alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer !