Southwest adapte son modèle low-cost

L'incarnation du modèle du low-cost réinvente son modèle low-cost. Southwest Airlines a présenté le 26 septembre un plan de transformation sur trois ans, qui a pour but d'adapter ses services aux nouvelles habitudes des passagers dans leur voyage. Attribution de sièges, cabine premium, partenariats avec d'autres compagnies... la simplicité, reine du modèle original car garante de la maîtrise des coûts, va être bousculée. Mais ce faisant, la compagnie espère restaurer son niveau de rentabilité.



Southwest Airlines indique qu'elle étudie depuis plusieurs années les nouvelles attentes de ses passagers. C'est dans le cadre de ses études qu'elle a constaté que 80 % de ses clients (et 86 % des clients des autres compagnies aériennes) préfèrent avoir des fauteuils attribués. Elle estime que ce besoin est d'autant plus important que le vol est long ; or, le réseau s'étend régulièrement à des destinations plus lointaines grâce au rayon d'action accru de...