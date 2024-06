Cathay Pacific remet en service son dernier appareil en stockage longue durée

Cathay Pacific tourne la page de la pandémie. La compagnie aérienne hongkongaise a réactivé le 6 juin le 85e et dernier des appareils qui avaient été placés en stockage longue durée lors que le transport aérien s'est effondré. Il s'agit d'un Airbus A330-300, immatriculé B-HLV.



L'appareil a passé près de quatre ans dans le désert australien, à Alice Springs ; il a été le premier de la flotte à rejoindre le désert pour y être stocké, le 28 juillet 2020. Arrivé à Hong-Kong, il va passer une grande visite de maintenance avant d'être remis en service.



« Le stockage et la réactivation d'un si grand nombre d'avions est une entreprise unique en son genre, dont l'ampleur et la complexité n'avaient jamais été vues auparavant chez Cathay. Une quantité incroyable de travail est nécessaire pour assurer la sécurité et la protection d'un avion lorsqu'il ne vole pas, puis pour le réactiver en vue de sa remise en service. Réussir à le faire pour plus de 85 avions stockés à long terme à l'étranger, ainsi qu'à gérer le grand nombre d'avions stationnés à Hong Kong, est un exploit phénoménal », commente Alex McGowan, directeur des opérations et de des services de Cathay.



Il rappelle que Cathay Pacific a désormais plus de 70 appareils en commande (avec des droits d'achat sur 52 appareils supplémentaires) et envisage l'acquisition de nouveaux gros-porteurs.



Le stockage de la flotte à Alice Springs a occasionné plus de 16 000 contrôles périodiques et 800 000 heures de travail pour préserver la flotte, réaliser sa maintenance périodique et sa maintenance de réactivation.