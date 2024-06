Airbus : l'Allemagne va commander des Eurofighter supplémentaires

Petite surprise pour le jour d'ouverture du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Berlin (ILA). Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé une prochaine commande portant sur 20 avions de combat Eurofighter supplémentaires pour la Bundeswehr.



Ces appareils seront commandés au consortium Eurofighter Typhoon, qui regroupe Airbus Defense & Space, BAE Systems et Leonardo, avant les prochaines élections fédérales allemandes, prévues en septembre 2025. Aucune date de livraison n'a été précisée à ce stade.



« Aujourd'hui, nous voyons plus clairement que jamais combien il est important de disposer d'une industrie de défense européenne et allemande capable de produire en permanence tous les types d'armes importants et les munitions nécessaires » a déclaré le chancelier allemand.



Le consortium Eurofighter Typhoon a immédiatement réagi, indiquant que l'annonce du gouvernement allemand était une excellente nouvelle pour le programme Eurofighter et ses partenaires industriels. « Cela souligne l'engagement à long terme de l'Allemagne envers l'Eurofighter », a déclaré Giancarlo Mezzanatto, le PDG d'Eurofighter.



La dernière commande d'avions de combat Eurofighter de l'Allemagne remontait seulement à 2020, avec le contrat des 38 appareils de la Tranche 4 « Quadriga » de la Luftwaffe. Ces avions (30 monoplaces et 8 biplaces), qui sont livrables entre 2025 et 2030, sont destinés à venir remplacer les plus anciens exemplaires de l'armée de l'air allemande (tranche 1). Ils disposeront notamment du nouveau radar à antenne active ECRS (Eurofighter Common Radar System) Mk1 conçu par Hensoldt.



L'Allemagne aligne aujourd'hui 141 Eurofigher.