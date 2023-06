Podcast Bourget 2023 : quatrième journée en direct du salon

Grande thématique Rafale pour le dernier podcast des journées professionnelles. Eric Trappier, le PDG de Dassault, s'exprime sur les succès du Rafale à l'export et les évolutions à venir sur le chasseur avec la préparation du standard F5, ainsi que sur le programme SCAF (système de combat aérien du futur).



Pour cette semaine spéciale, le Podcast de l'Aviation vous propose un rendez-vous quotidien, qui permettra de revenir chaque jour sur l'actualité du salon du Bourget.Grande thématique Rafale pour le dernier podcast des journées professionnelles. Eric Trappier, le PDG de Dassault, s'exprime sur les succès du Rafale à l'export et les évolutions à venir sur le chasseur avec la préparation du standard F5, ainsi que sur le programme SCAF (système de combat aérien du futur).Il plaide également pour le rôle de l'aviation d'affaires dans la décarbonation de l'aviation, à l'occasion de la présentation des Falcon 6X et 10X.Yann Chénot, directeur de la communication de Renault, prend ensuite la parole pour expliquer la présence du constructeur automobile au salon du Bourget avec son nouveau SUV Rafale et son historique dans l'aviation.Enfin, l'ISAE et Sopra Steria présentent le partenariat qu'ils viennent de signer autour d'AeroMAPS, un logiciel open source académique qui évalue les stratégies de réduction d'impact du secteur aérien, par les voix d'Olivier Lesbre, directeur général de l'ISAE-SUPAERO, et Ayedin Manzari, directeur du programme Aeroline Zero Emission.