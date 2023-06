Podcast Bourget 2023 : troisième journée en direct du salon

Au troisième jour du salon du Bourget, Michelin a présenté son nouveau pneu Air X Sky Light, avec une première application sur Falcon 10X de Dassault Aviation. Alicia Teillot, directrice Marketing et communication de Michelin Aircraft, présente cette nouvelle génération de pneumatiques plus légers et plus durables.



Le Journal de l'Aviation a pu rencontrer le directeur général de Qatar Airways, Akbar Al Baker, qui s'est exprimé sur les grands sujets du moment.



Jean-Louis Rassineux, associé chez Deloitte en charge du secteur aéronautique, évoque ensuite l'évolution du secteur des e-VTOL, très représenté au salon, avec les enjeux autour de son acceptabilité et ses coûts.



Avant de terminer avec quelques actualités...



Pour cette semaine spéciale, le Podcast de l'Aviation vous propose un rendez-vous quotidien, qui permettra de revenir chaque jour sur l'actualité du salon du Bourget.Au troisième jour du salon du Bourget, Michelin a présenté son nouveau pneu Air X Sky Light, avec une première application sur Falcon 10X de Dassault Aviation. Alicia Teillot, directrice Marketing et communication de Michelin Aircraft, présente cette nouvelle génération de pneumatiques plus légers et plus durables.Le Journal de l'Aviation a pu rencontrer le directeur général de Qatar Airways, Akbar Al Baker, qui s'est exprimé sur les grands sujets du moment.Jean-Louis Rassineux, associé chez Deloitte en charge du secteur aéronautique, évoque ensuite l'évolution du secteur des e-VTOL, très représenté au salon, avec les enjeux autour de son acceptabilité et ses coûts.Avant de terminer avec quelques actualités...