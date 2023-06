Bourget 2023 : pourquoi Airbus et Boeing vont se livrer une bataille féroce sur les avions gros-porteurs ?

La 54e édition du salon du Bourget sera assurément marquée par une très nette reprise des commandes d'avions commerciaux, portée par le retour du transport aérien à ses niveaux prépandémiques. Mais là n'est plus vraiment le véritable enjeu chez les deux plus importants avionneurs mondiaux que sont Airbus et Boeing...



Car les carnets de commandes de monocouloirs chez Airbus (familles A220 et A320neo) et chez Boeing (famille 737 MAX) débordent déjà, avec des délais de livraison chaque fois plus importants. La crise de l'offre est bien là et la priorité est au retour des cadences à celles de 2018-2019 (avant la crise du MAX), avec toutes les difficultés rencontrées aujourd'hui sur la supply-chain, puis d'aller bien au delà dans la deuxième partie de la décennie pour satisfaire tous ces contrats. Mais pour la catégorie des avions gros-porteurs, particulièrement impactée par la crise ces trois dernières années, le retour des commandes à un niveau normal reste encore à attendre.



Et c'est bien sur cet important segment de marché que les deux grands avionneurs ont encore un formidable potentiel de ventes, d'autant que tous les avions qui n'ont finalement pas été produits pendant ce trois ans de crise (diminution des cadences à cause de la faible demande et à cause des reports, problème de qualité sur le programme 787 de Boeing, retard du 777X...) vont tout simplement manquer durablement dans les flottes pour satisfaire la forte demande de voyages intercontinentaux constatée aujourd'hui aux quatre coins du globe. Les avions sont pleins, les rotations moins nombreuses et le prix des billets explosent, même avec un carburant qui à sensiblement baissé durant ces 12 derniers (aujourd'hui à 750 dollars la tonne en moyenne).



Bien évidemment, le salon du Bourget n'est que la première grande phase de cette nouvelle bataille qui s'étendra aussi au prochain salon de Dubaï en novembre, ainsi qu'à celui de Singapour en février. Les régions Moyen-Orient et l'Asie ne décevront pas, c'est certain...



Les compagnies aériennes doivent accélérer dans la modernisation de leur flotte pour économiser du carburant, et réduire leurs émissions, avec en ligne de mire le remplacement des leurs derniers 767, des 777-200ER et -300ER et des A330. Comment ne pas voir aussi que dans ce monde d'après covid, le modèle low-cost long-courrier est finalement promis à un bel avenir, avec des avions de nouvelle génération plus sobres en carburant, avec des cabines plus denses, avec une multitude de possibilités de recettes auxiliaires, et qui permettront sans doute de revenir à des prix plus abordables pour la très grande majorité des passagers.



Jusqu'à présent, le segment des avions long-courriers a été dominé par Boeing. Certains acteurs importants de la filière tablent encore sur un certain statu quo entre les deux grands avionneurs dans les 20 prochaines années, à l'image de ce très récent rapport publié par Avolon, troisième loueur mondial. La société irlandaise prédit ainsi que même si la taille de la flotte mondiale de gros-porteurs va pratiquement doubler d'ici 2042 (+97%), Boeing continuera à détenir une part de marché de 59%, plus proche des deux tiers que de la moitié donc, et ceci notamment grâce aux futurs succès de sa famille Dreamliner. C'est peut-être un peu beaucoup et c'est certainement aussi donner une très grande importance au futur succès des appareils de la famille 777X, dont certains avantages ne cessent d'être rognés par Airbus avec les récentes améliorations apportées à la famille A350, même s'il est vrai que le 777-9 restera longtemps l'avion le plus capacitaire proposé sur le marché.



Ce qui est vrai aussi c'est que les nouvelles commandes d'Airbus A330neo seront un indicateur à surveiller de près durant le salon du Bourget, le bicouloir de taille intermédiaire étant encore très loin de son vrai potentiel commercial face au 787, tant pour le remplacement d'avions existants que comme proposition performante sur les vols de moins de 9 heures de durée. Il en sera de même pour la nouvelle génération d'avions tout cargo neufs (A350 et 777-8F) proposée par Airbus et Boeing, alors que tous les anciens programmes encore en production auront disparu le 1er janvier 2028 pour cause de non respect des nouveaux critères liés aux émissions de CO2 de l'OACI.



Dans tous les cas, la nouvelle bataille que se livrent Airbus et Boeing est sur le segment des avions long-courriers gros-porteurs s'annonce féroce et elle a vraiment commencé...