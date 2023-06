Bourget 2023 : Les nouveaux défis qui apparaissent au plus fort de la reprise pour faire voler la flotte mondiale d'avions commerciaux

La reprise du transport aérien mondial et la forte demande associée au niveau de la maintenance ont rapidement confronté les sociétés MRO et les opérateurs aux mêmes difficultés que celles rencontrées par l'industrie aéronautique en général, elle même en phase d'augmentation des cadences, avec une chaîne de fournisseurs fragilisée par un manque de main-d'oeuvre après la crise sanitaire, puis directement impactée par les effets des sanctions occidentales mises en place contre la Russie en représailles à l'invasion de l'Ukraine.



L'augmentation des coûts énergétiques (notamment du gaz), les difficultés d'approvisionnement pour certaines matières premières (en particulier le nickel et le titane pour les moteurs) pèsent sur les OEM et sur certains ateliers qui doivent aussi répercuter leurs coûts sur les opérateurs. Pour l'instant, cette hausse des coûts a pu être répercutée sur les augmentations des prix des billets d'avion compte tenu de la sous-capacité sous-jacente du transport aérien face à l'explosion de la demande après les restrictions de voyages liées à la pandémie. Mais les difficultés de la supply-chain ont aussi un impact direct dans la livraison de certaines pièces de rechange neuves, avec une augmentation des TAT (Turnaround time) et même une augmentation des temps d'immobilisation des appareils par manque de matériels. La fin temporaire du « juste-à-temps » que connaît aujourd'hui l'industrie aéronautique est aussi désormais de mise pour le secteur MRO.



Face à ces nouveaux problèmes d'approvisionnement en pièces et matériels, les acteurs de la maintenance doivent désormais se montrer particulièrement inventifs pour limiter les AOG (Aircraft on Ground) et constituer des stocks, synonyme de nouveaux coûts, mais surtout gage de sécurité pour pouvoir répondre à la reprise du trafic aérien. Les centres MRO et les opérateurs veulent même sécuriser leurs achats en passant en double sourcing, voire même en triple. Est évidemment considéré encore plus massivement l'usage de pièces usagées reconditionnées, les fameux USM (Used Serviceable Material), voire même l'utilisation de pièces PMA (Parts Manufacturer Approval) issues de sociétés tierces (non OEM), l'équivalent des génériques en médecine. L'usage de pièces PMA est particulièrement développé en Amérique du Nord, mais leur adoption restait encore lente dans les autres régions du monde, en particulier avec les réticences historiques de très nombreux loueurs qui ne veulent pas déprécier leurs actifs et qui constituent plus de la moitié de la flotte mondiale d'avions de ligne.



Les pièces USM constituent logiquement quant à elles une formidable source d'approvisionnement à moindre risque, d'autant de de très nombreux avions de ligne vont être retirés définitivement des flottes puis démantelés. À raison de 800 à 1200 nouveaux appareils mis à la retraite chaque année d'ici 2027, le gisement de pièces et d'équipements usagés semble ainsi particulièrement prometteur, mais avec de possibles effets de saturation du marché pour certaines plateformes. Il existe aussi pour les acteurs spécialisés de nouvelles opportunités à saisir, à l'image de ces deux premiers Boeing 787-8 en cours de démantèlement à Prestwick par EirTrade Aviation. Ces deux avions de seulement dix ans, anciennement opérés par Norwegian, vont ainsi constituer le tout premier stock de pièces usagées pour la famille Dreamliner.



Vient aussi la problématique de la Russie. Le transport aérien russe a été quelque peu décimé depuis la mise en place des sanctions occidentales et les compagnies aériennes manquent d'importantes pièces détachées étrangères pour continuer à faire voler leur flotte. Malgré des processus de cannibalisation pour servir les besoins de leurs autres avions, le nombre de pannes est en augmentation depuis des mois, avec d'importants risques pour la sécurité des passagers.



Étonnamment, il semble que les principales compagnies aériennes russes n'ont pas eu vraiment de difficultés à trouver certains consommables ou certaines pièces d'usures comme des pneumatiques ou des freins, ce qui laisse entendre qu'il existe très certainement un marché parallèle. La flotte russe est aujourd'hui constituée de près de 700 appareils (850 avant l'invasion de l'Ukraine) et plus de 90% dépendent des pièces de rechange occidentales. Fort heureusement, les compagnies aériennes russes représentent moins de 3% de la flotte mondiale et l'impact de la fin du support et des approvisionnements en pièces a été marginal pour les avionneurs et les équipementiers occidentaux.



Mais le grand défi mis en lumière par la reprise des vols est incontestablement lié à la pénurie de main-d'oeuvre qui touche particulièrement les ateliers de réparations situés en Amérique du Nord, mais qui arrive également en Europe et en France. Les sociétés MRO se retrouvent ainsi souvent en compétition avec les industriels, voire tout simplement entre eux pour recruter, avec à la clé des augmentations de coûts induits par des salaires plus élevés pour attirer les candidats. Pire, la tendance ne va logiquement faire qu'empirer. Dans son dernier Global Services Forecast (GSF), Airbus prévoit que plus de 120 000 nouveaux mécaniciens devront être embauchés pour les régions Amérique du Nord et Europe au cours des 20 prochaines années (et 640 000 dans le monde entier). Et il n'est question ici que d'aviation commerciale...