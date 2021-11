Un peu d'optimisme !

Qu'il semble déjà loin le salon aéronautique de Dubaï, avec ses quelque 80 milliards de dollars de contrats et engagements annoncés en cinq jours. Après un retour au froid et à la grisaille, nous avons retrouvé une vieille Europe qui se retrouve à nouveau comme l'épicentre de la pandémie au niveau mondial, avec ses nouvelles restrictions sanitaires, la généralisation du rappel vaccinal et maintenant cette grande inquiétude face au variant Omicron.



L'affolement des cours boursiers et les premières fermetures de frontières, prises dans l'urgence et de façon unilatérale et non concertée pour espérer venir freiner l'épidémie, sont une nouvelle fois les symptômes d'une vraie panique, mais une panique qui est fondée sur des doutes plutôt que sur des certitudes. Les effets sont déjà dévastateurs et tout se passe comme si nous étions tout simplement revenus une vingtaine de mois en arrière, comme si nous...